«Nous avons vécu la plus bouleversante des expériences»: Caroline Fontenoy (RTL tvi) se livre comme jamais avec «son troisième bébé»

Caroline Fontenoy s’est lancé un nouveau défi! La journaliste de RTL tvi a annoncé, ce samedi 7 octobre, l’arrivée de «son troisième bébé». Déjà maman de Lou et Zélia, c’est cette fois de son tout premier livre que la présentatrice va accoucher. C’est sur son compte Instagram qu’elle a dévoilé la nouvelle. Intitulé «La peur au ventre», ce livre, qui sera en vente dans les librairies dès le 18 octobre, revient sur une période marquante dans la vie de Caroline Fontenoy: la prématurité de sa fille aînée. On vous raconte!

«Cela n’arrive pas qu’aux autres»

En légende d’une photo représentant la couverture de son livre, la journaliste a écrit: «Il y a 4 ans, nous avons vécu la plus bouleversante des expériences en tant que parents. Notre petite Lou est arrivée 2 mois trop tôt… Nous allons alors tomber brutalement dans le monde de la prématurité. Parce que personne n’en parle, parce que ça n’arrive pas qu’aux autres, parce qu’il est important de ralentir le rythme, j’ai décidé de vous raconter notre histoire, intime et pleine d’espoir. J’espère qu’elle vous touchera et surtout qu’elle vous encouragera à vous ÉCOUTER».

L’heureuse maman de Lou et Zélia et récente épouse de Jérôme avec qui elle s’est mariée le 13 août dernier se livre donc à cœur ouvert dans ce livre qu’elle espère «utile à de nombreuses femmes dont les rêves de maternité ne se déroulent pas tout à fait comme prévu».

Elle revient ainsi sur la naissance et la prématurité de Lou, sa fille aînée. «Je me suis retrouvée à hanter les couloirs d’un service de néonatologie. La peur au ventre. Pendant plus de deux mois, ma vie est restée suspendue à un berceau, confinée dans les quelques dizaines de mètres carrés séparant la salle des infirmières pédiatriques du ‘local des parents’», confie-t-elle sur la quatrième de couverture du livre. Ce dernier a été, pour elle, une envie de partager «cette traversée en apnée, si particulière, à la fois profondément intime, personnelle».

«Un monde dont on parle peu»

Si Caroline Fontenoy a souhaité dévoiler son histoire, c’est donc avant tout pour aider d’autres femmes qui traverseraient la même situation et pour mettre en lumière «un monde dont on parle peu, un monde où les émotions sont décuplées, où chaque progrès est célébré comme une victoire». Une histoire «intime et pleine d’espoir» à retrouver dans les librairies dès le 18 octobre.

