«Nous nous comprenons autrement»: les confidences touchantesde Mick Schumacher sur sa relation avec son père

Le 29 décembre 2013, Michael Schumacher skiait en compagnie de son fils Mick Schumacher et d’un groupe d’amis lorsqu’il a été victime d’un terrible accident de ski. Il est tombé et a heurté sa tête contre un rocher, provoquant un traumatisme crânien grave. Depuis lors, il n’a plus jamais été vu publiquement et son état de santé reste secret défense.