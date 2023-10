Ophélie Fontana (RTBF) victime d’un «acharnement»: «Je n’en peux plus»

C’est sur Instagram qu’Ophélie Fontana a fait part de son ras-le-bol. En effet, la journaliste de la RTBF reçoit énormément de courriers de téléspectateurs et admirateurs. Certains sont adorables, mais d’autres posent question.

Dans sa story, la présentatrice a montré un courrier qui lui était destiné, ainsi qu’à Anne-Sophie Lapix. Dans ce dernier, on retrouve d’étranges inscriptions qui n’ont que très peu de sens. La journaliste s’en est agacée: «Pourquoi cet acharnement et ces courriers par dizaines? Jpp (Je n’en peux plus, ndlr)»