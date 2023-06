«Personne ne peut vous aimer quand vous êtes remplie de secrets»: Sia révèle être atteinte d’autisme (vidéo)

Remplie de secrets

La chanteuse australienne ajoute: «Quand on s’assoit enfin dans une pièce remplie d’étrangers et qu’on leur raconte nos secrets les plus profonds, les plus sombres et les plus honteux, et que tout le monde rit avec nous, et qu’on ne se sent pas comme des déchets pour la première fois de notre vie, et qu’on se sent vu pour la première fois de notre vie pour ce qu’on est vraiment, alors on peut commencer à fonctionner comme des êtres humains avec des cœurs et à ne pas prétendre être quoi que ce soit».