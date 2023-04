Pierre de Maere à cœur ouvert: «Avant ça, je m’étais toujours interdit l’amour»

Un amour à sens unique

Une thématique qu’il a d’ailleurs évoquée dans le podcast «InPower» , d’environ 1h20, de Louise Aubery: «Dans cet épisode d’InPower on parle d’inspiration, d’amour, de rêves; mais aussi du processus créatif de Pierre, des désillusions qu’il a rencontré sur la route et de comment il gère la pression au quotidien», peut-on lire en légende de la publication Instagram du podcast.

«Être qui j’étais vraiment»

«Je me rends compte que je tombe amoureux et autant, une orientation sexuelle ça peut se cacher, mais l’amour, c’est trop fort », a-t-il ensuite expliqué au sujet de son premier coup de cœur. Bien que ces sentiments ne fussent pas partagés, le fait d’exprimer ce qu’il ressentait a été une sorte de libération : «Ça a tellement changé ma vie sur le moment et dans la façon dont je me percevais moi-même. J’ai gagné cette liberté de pouvoir être qui j’étais vraiment. Je suis sorti de ma zone de confort quand je l’ai dit à mes parents, je tremblais», a confié Pierre de Maere.