Pierre Palmade de retour à l’hôpital: voici ce qu’on sait

Prise en charge volontaire

Pour rappel, l’acteur est mis en examen pour homicide et blessures involontaires suite à un accident de voiture qu’il a causé le 10 février dernier, blessant trois personnes et tuant un bébé à naître. Souffrant d’addictions, l’acteur avait intégré le service d’addictologie de l’hôpital Pellegrin, avant de le quitter début du mois de juin. On apprend aujourd’hui que le comédien est à nouveau pris en charge par l’établissement à sa demande, selon BFMTV et Le Parisien.