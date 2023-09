Pierre Palmade: le bébé de la passagère blessée serait mort avant d’être né

Le 10 février Pierre Palmade conduisait une voiture qui a percuté un véhicule venant en face. Outre le comédien, l’accident a fait trois blessés graves: un homme de 38 ans, son fils de 6 ans et sa belle-soeur de 27 ans, qui a perdu après la collision le bébé qu’elle attendait. Enceinte de six mois et demi au moment de l’accident, elle a perdu son enfant, une fille, après un accouchement d’urgence par césarienne.