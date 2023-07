Pierre Palmade sort en boîte et crée la polémique: «Il voulait simplement oublier ces quatre mois d’enfer» (vidéo)

Pierre Palmade, qui avait grièvement blessé une famille dans un accident de la route en février sous l’emprise de stupéfiants, n’est plus hospitalisé depuis début juin et son contrôle judiciaire a été allégé, a récemment appris l’AFP. Et si l’on s’attendait à ce que l’humoriste fasse profil bas, il ne l’a pas exactement entendu de cette oreille, puisqu’il a été aperçu dans une boîte de nuit de Bordeaux le week-end dernier.

Dans un premier temps, le gérant de l’établissement avait démenti sa présence sur place à no confrères de Ciné-Télé-Revue, mais Pierre Palmade aurait confirmé à ses proches qu’il se trouvait bel et bien là-bas. Et plusieurs photos et vidéos sont venues contredire les dires du propriétaire. Une capture d’écran d’un snap datant de dimanche montrait celui-ci aux côtés du comédien, avec la légende: «Merci Pierre Palmade d’être passé, tu resteras toujours le temple du rire.»

Aucun commentaire n’a été fait par l’établissement ou même par le comédien. Un proche de ce dernier a déclaré à Paris Match: «Il a voulu décompresser. Il est allé faire un tour en boîte de nuit pour simplement danser et oublier ces quatre mois d’enfer.» De son côté, Palmade aurait confié à son entourage: «Tout me renvoie à l’accident et tout le monde m’y renverra toujours.»

En attendant, le comédien a décidé de réaliser un test sanguin suite à sa sortie afin de se protéger d’éventuelles nouvelles accusations. Le test aurait révélé qu’il n’avait pas consommé de drogue.