Pink complètement nue: «Et alors?!» (photo)

L’année dernière, Pink fait le buzz après avoir posté une photo d’elle en bikini, mettant en valeur son corps sculpté, et qui avait récolté plus de 500 000 «likes».

Cette année la chanteuse de «Get the Party Started» et «Just Give Me a Reason» a posé dans un bikini aux motifs de bananes. Mais c’est surtout le deuxième cliché, où elle laisse tomber le haut et le bas, qui a fait parlé. On peut apercevoir la maman de 43 ans en pleine nature en train de prendre une douche. Bien que la photo soit censurée, il ne fait aucun doute qu’elle soit entièrement dénudée.