Pour la première fois, Al Pacino s’exprime sur la grossesse de sa petite amie: «C’est vraiment spécial»

Il y a quelques jours, nous apprenions avec surprise qu’Al Pacino et sa petite amie de 29 ans attendaient leur premier enfant ensemble. Une nouvelle qui a également pris de court le principal intéressé, puisqu’il a demandé à sa compagne un test ADN. L’acteur pensait ne plus pouvoir avoir d’enfants en raison de problèmes médicaux, et était donc persuadé qu’elle l’avait trompé. Néanmoins, il semblerait qu’il soit bien le père du bébé.