Pour son 15ème anniversaire, «L’Amour est dans le pré» (RTL tvi) vous réserve quelques surprises

Dès ce dimanche 15 octobre, «L’Amour est dans le pré» fait son grand retour sur RTL tvi. Toujours présentée par Sandrine Dans, cette 15ème saison du programme qui permet à des agriculteurs et agricultrices célibataires de tenter de trouver la perle rare vous réserve plusieurs surprises. On vous dit tout!

Exit l’étape des lettres

Souvenez-vous il y a quelques mois, dix nouveaux agriculteurs célibataires à la recherche de l’âme sœur se sont livrés à cœur ouvert dans des portraits touchants et sincères. À partir de ce dimanche 15 octobre, ces candidats feront enfin la découverte de celles et ceux qui ont été séduits par leurs portraits. Ainsi, pour la première fois dans l’histoire de l’émission, l’étape des lettres est supprimée et les participants se rencontreront directement en chair et en os. Mais ce n’est pas la seule nouveauté en cette saison anniversaire!