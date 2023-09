Quand l’émission «Quotidien» se moque de la Belgique: «Ils viennent d’inventer le ‘pipigate’» (vidéo)

Et ce mercredi 6 septembre, l’émission «Quotidien» n’est pas passée à côté de l’affaire. «Donc on voit le ministre de la Justice belge et on voit une vidéo d’une caméra de surveillance, il est 4h du matin et donc on voit le ministre de la Justice bourré qui fait semblant de pisser sur un autre homme», explique Yann Barthès. Dans la foulée, un extrait du journal télévisé de 19h30 de la RTBF est diffusé. Au moment où Nathalie Maleux mentionne le «pipigate», le publicet les journalistes français explosent de rire.