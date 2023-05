Qu’est-il arrivé à Meg Ryan ?(photos)

Dans les années 1980 et 1990, Meg Ryan a fait le bonheur des amateurs des comédies romantiques avec des films cultes comme «Quand Harry rencontre Sally», «Nuits blanches à Seattle» ou encore «Vous avez un message». Après une carrière riche en succès, l’actrice américaine s’est ensuite progressivement retiré du paysage médiatique. Ces deux derniers films sont sortis en 2015avec «Fan Girl» et «Ithaca».

Première apparition depuis plus de six mois

Meg Ryan est aujourd’hui âgée de 61 ans et ses apparitions publiques sont de plus en plus rares. Cette semaine, après six mois d’absence, elle est revenue sous les projecteurs le temps d’une soirée. À New York, elle a assisté à la projection de STILL documentaire de son ami Michael J. Fox qui relate son combat contre la maladie de Parkinson.