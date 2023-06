Qui de Tania, Nicolas ou Frédéric remportera Koh-Lanta? Voici nos pronostics!

Ce mardi, on connaîtra enfin le nom du grand gagnant de cette saison de «Koh-Lanta: Le Feu Sacré». Après quarante jours d’aventure, il ne reste que Tania, Nicolas et Frédéric pour prétendre à la victoire. Qui sortira vainqueur de l’émission et remportera les 100.000€? Voici nos pronostics.

Après des semaines d’attente, vous allez enfin connaître le nom du grand vainqueur de cette saison de «Koh-Lanta: Le Feu Sacré». Ce mardi soir sur les coups de 21h10, Frédéric, Tania et Nicolas vont s’affronter sur la mythique épreuve des poteaux, avant de faire face au jury final lors d’un dernier conseil. L’émission se terminera en apothéose avec un direct à Paris, où l’on retrouvera tous les candidats de cette saison pour découvrir le nom du grand gagnant. Mais quels sont nos pronostics à quelques heures de ce dénouement?

Le favori

Pour nous, le grand favori pour devenir le gagnant de cette saison, c’est Nicolas et de loin. Le Corse semble taillé pour l’épreuve des poteaux, et a de grandes chances de la remporter, sauf accident. Mais même s’il ne finissait pas premier, Nicolas serait plus que probablement choisi par son ami de toujours, Frédéric, voire même par la jeune Tania, qui a toujours accordé beaucoup d’importance au mérite. À moins que celle-ci ne réfléchisse plus loin et décide d’emmener avec elle Frédéric en finale, en se disant qu’elle aurait plus de chance d’être élue gagnante de l’émission.

Dans tous les cas, si Nicolas arrive face au jury final, il a de grandes chances de l’emporter: toute la saison, les aventuriers ont vanté ses qualités de candidat parfait, lui qui les a nourris pendant des semaines et qui s’est toujours montré performant sur le camp et dans les épreuves. Bref, il y a, selon nous, peu de chances que la victoire échappe à Nicolas.

Notre chouchou

S’il y a bien une personne que l’on aimerait voir gagner, c’est Tania. Tout au long de la saison, personne ne croyait en la jeune femme et en ses chances d’arriver jusqu’en finale. Pourtant, à force de détermination et avec (qu’on se le dise) un peu de chance, elle est parvenue dans le dernier carré de l’émission. Stupéfiante lors de l’épreuve de l’orientation, elle se retrouve face aux deux copains de toujours: Nicolas et Fred. Dès lors, la meilleure façon de s’assurer une place en finale, c’est à nouveau de créer la surprise en finissant première des poteaux. La surprenante candidate ira peut-être une nouvelle fois puiser dans ses ressources insoupçonnées pour réaliser un nouvel exploit. Et comme évoqué ci-dessus, c’est Frédéric qu’il faudra choisir si elle veut le titre de gagnante de Koh-Lanta.

Celui qu’on ne veut pas voir gagner

S’il y a un favori et un choucou, ça laisse un candidat que l’on n’aimerait pas spécialement voir gagner. On n’a rien contre Frédéric, qui se sera amusé tout au long de l’émission en faisant de la stratégie, mais cette bande de stratèges qui a un peu cru pouvoir faire ce qu’elle voulait de cette saison de Koh-Lanta a eu tendance à nous gaver. Le jeu appartient à tout le monde, Gilles et Quentin en ont d’ailleurs fait les frais. Là où Nicolas s’est tout de même montré méritant par son côté aventurier, humain et redoutable sur les épreuves, Frédéric a été un peu moins de tout ça. Le fait qu’il profite de la détresse de Tania pour la rediriger vers un autre spot à l’orientation, ça a sans doute été la goutte de trop pour nous.

Heureusement, Frédéric n’a pas vraiment de chance de gagner l’émission. S’il tombe contre Nicolas en finale, il est sûr de voir son ami de toujours l’emporter. Et s’il tombe contre Tania, soit parce qu’il la choisit dans un énième coup bas à l’un de ses amis, soit parce qu’elle décide de l’emmener avec elle pour faire grandir ses chances de victoire, on ne le voit pas gagner les faveurs du jury final. Frédéric sera, selon nous, le finaliste malheureux de cette saison.