Reconnaissez-vous cette star de «Harry Potter»?

Le temps file et les personnes évoluent tant mentalement que physiquement. Mais pour certains, cela s’avère encore plus frappant que pour d’autres. C’est le cas pour l’un des acteurs de la saga «Harry Potter». Il est vrai que le premier volet de la franchise est sorti en 2001 et que ces jeunes apprentis sorciers d’alors peuvent depuis avoir bien changé physiquement. Mais cet homme aux gros biceps et nombreux tatouages est totalement méconnaissable par rapport au personnage qu’il a incarné dans la saga. Alors, le reconnaisez-vous?

Il s’agit de… Viktor Krum ou plutôt de Stanislav Yanevski

Souvenez-vous! Nous sommes en 2005 et «Harry Potter et la Coupe de feu» vient de sortir au cinéma. Dans ce film, Hermione (Emma Watson) craque pour Viktor Krum, un excellent joueur de Quidditch au crâne rasé. Et bien, si aujourd’hui, son interprète, Stanislav Yanevski, a un peu plus de cheveux et une barbe, ce sont surtout ses énormes biceps et nombreux tatouages qui dénotent et le rendent méconnaissable.