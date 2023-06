Rihanna quitte la direction de sa marque de lingerie

Cela fait des années que Rihanna est bien plus qu’une diva de la pop. Musicienne la plus riche du monde avec une fortune estimée à 1,4 milliard de dollars, la star barbadienne est également une reine des affaires. Dernièrement, la figure du R&B a fait fructifier ses succès dans les bacs en un empire massif dans les secteurs de la mode et des produits de beauté, et ses revenus éclipsent désormais ceux de superstars comme Taylor Swift, Madonna ou Beyoncé.

«Ce n’est que le début pour nous»

Le but de ce changement est de développer davantage la marque de sous-vêtements, vendue quasi exclusivement en ligne jusqu’ici, en ouvrant par exemple des magasins physiques. «Ce n’est que le début pour nous, et nous allons continuer à nous développer de manière à toujours être en contact avec le consommateur», a déclaré Rihanna dans un communiqué. «Je suis tellement reconnaissante et ravie d’accueillir Hilary Super en tant que nouvelle CEO. C’est une dirigeante forte et elle est déterminée à amener l’entreprise à un niveau supérieur», a-t-elle ajouté à propos de celle qui a déjà travaillé pour American Eagle, Guess, Gap ou encore Old Navy par le passé.