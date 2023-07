Robert De Niro «profondément bouleversé» par la mort de son petit-fils

De Niro «profondément bouleversé»

C’est sa mère qui a annoncé son décès ce lundi 3 juillet. «Je ne sais pas comment vivre sans toi, mais je vais essayer de continuer et de répandre l’amour et la lumière que tu m’as tant fait ressentir en devenant ta maman. Tu étais si profondément aimé et j’aurais aimé que l’amour seul puisse te sauver. Je suis tellement désolée mon bébé. Repose en paix au paradis éternel mon garçon chéri», a écrit Drena De Niro sur Instagram.