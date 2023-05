Romelu Lukaku serait-il en couple avec une célèbre rappeuse américaine?

Mais un autre attaquant a attiré l’attention lors de cet heureux événement. Et il est… belge! Romelu Lukaku est ainsi apparu accompagné d’une femme et celle-ci n’est pas uneinconnue.

Une célèbre rappeuse américaine

Très discret sur sa vie privée, le Diable Rouge, déjà papa de deuxpetits garçons prénommés Roméo et Jordan, était donc en compagnie de la célèbre chanteuse américaine, Megan Thee Stallion. Comme vous pouvez le constater ci-dessous, le footballeur et la rappeuse apparaissent ensemble sur plusieurs photos diffusées sur les réseaux sociaux. On les voit notamment sur la terrasse de l’hôtel où se déroulaient les festivités mais aussi assis côte à côte à table.

Dans la même agence

Les deux stars se seraient en fait rencontrées via leur agence commune, Roc Nation. Et, pour les plus sceptiques, deux éléments semblent confirmer les rumeurs de couple. Le premier: Romelu Lukaku a rompu il y a peu avec celle qui a partagé sa vie pendant cinq ans, Sarah Mens. Et le deuxième: la rappeuse a été repérée récemment dans les tribunes lors d’un match de l’Inter, club où évolue donc le Diable Rouge. Alors, qu’en pensez-vous? En couple ou non?