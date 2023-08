Royal Blood donnait un concert à Bruxelles dans le plus grand des secrets… mais Metro y était!

Ce vendredi, Royal Blood sort son quatrième album qui s’intitule « Back To The Water Below». À cette occasion, le duo de Brighton était à Bruxelles pour un showcase exclusif. Il n’y avait pas plus de 300 personnes, mais Metro faisait partie des heureux élus qui ont pu assister à ce concert organisé par Studio Brussel.

Studio Brussel est généralement dans tous les bons coups. L’année dernière, la radio flamande organisait les showcases d’Arctic Monkeys et alt-j dans des cadres intimistes, nous permettant à chaque fois d’être de la partie. Cette fois-ci encore, nous avons pu assister au concert privé de Royal Blood, qui sort son quatrième album vendredi.

Une salle intimiste

C’est au Pilar, une salle que nous ne connaissions pas, que le rendez-vous était donné à 20h, histoire de prendre un petit verre avant que le groupe ne joue les premières notes. Difficile de faire mieux pour un showcase: l’ambiance est relax, les bières sont fraîches (mais un peu chères), et tout le monde sait qu’il est là pour passer un bon moment. A 21h, tout le monde n’attend plus que Royal Blood, et les deux Anglais ne se sont pas fait attendre bien longtemps.

Un enchaînement de tubes

Si Mike et Ben ont joué trois nouveaux morceaux, ils étaient surtout là pour régaler les fans, en enchaînant certains de leurs plus grands tubes. Dès le début du set, le duo a joué coup sur coup «Out of the Black», «Come on Over», «Boilermaker» et «Lights Out», histoire de donner le ton. Côté acoustique, ça sonne divinement bien et cela nous donnant envie de revenir dans cette salle que nous ne connaissions pas.

Mike et Ben ne sont pas plus que ça dans l’échange avec le public, mais ne bazardent pas non plus leur set. Quand on sort d’un été de festivals, cela peut paraître particulier pour un groupe de jouer pour 300 personnes, mais le duo a parfaitement fait le job. Pour ce qui est des nouveaux titres, ils sonnent bien et nous donnent envie de dévorer l’album dès vendredi. Les sonorités sont différentes de ce que Royal Blood a pu nous proposer par le passé, mais l’on ressent déjà une certaine homogénéité entre les nouveaux morceaux. De quoi attiser notre curiosité!

Bientôt en festival?

C’est avec Little Monster que le groupe clôture son set long de 45 minutes. On aurait bien entendu adoré en avoir plus, mais l’on ne peut que comprendre que Royal Blood ne joue pas des concerts à rallonge pour faire la promo de leur album alors qu’ils ont déjà un calendrier bien chargé. Mais il y a fort à parier que le groupe sera de passage chez nous dans les prochains mois, que cela soit en festival (sans doute à Werchter, ndlr) ou en salle (sans doute à la Lotto Arena, ndlr). On a d’ores et déjà hâte!

« Back To The Water Below» est disponible sur toutes les plateformes de streaming ce vendredi.