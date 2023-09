RTL Belgium: Un week-end magique au pays de Mickey (photos)

Soirée privée au Walt Disney Studio

La cerise sur le gâteau est sans aucun doute la soirée VIP au parc Walt Disney Studio. De 21h30 à 1h du matin, les invités de RTL ont pu profiter des attractions ouvertes rien que pour eux. Et ce n’est qu’une toute petite partie des avantages de la soirée. Les téléspectateurs et auditeurs ont pu profiter de séances de dédicaces de leurs personnages préférés: Cruella, Aladdin, Jasmine, le Génie, les Indestructibles et Spiderman étaient notamment sur place. «C’est incroyable», s’exclame Emma, 9 ans. «La soirée est magique», nous raconte sa maman originaire de Charleroi. «Les personnages sont là rien que pour nous. On ne fait même pas la file pour avoir un autographe.»