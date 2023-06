Sans le savoir, Disney a engagé un acteur porno pour jouer dans «La Petite Sirène»

Film pour enfant

Selon The Sun, l’acteur italien vivant à Londres aurait publié trois vidéos sur des sites pour adultes sous le pseudonyme de «Dante Ferrari». Il aurait récolté entre 800 et 1.000 £ pour ses contenus. Une activité dont Disney n’avait pas connaissance lors de son casting. «Les patrons du casting ont décidé d’embaucher un certain nombre de modèles masculins vraiment sexy pour jouer des tritons dans le film», explique une source cinématographique au journal. «Ils n’avaient aucune idée des vidéos de Stefano».