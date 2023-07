SANTA, la chanteuse d’Hypen Hyphen, va jouer suspendue à une grue en plein cœur de Bruxelles

À l’occasion du lancement de ce projet, l’artiste proposera une expérience live inédite et vertigineuse devant la Bourse dans le cadre de l’inauguration de Plaisirs d’été, le nouvel événement estival de la Ville de Bruxelles. La Française chantera pendant 25 minutes suspendue à une grue de 45m, accompagnée de son piano à queue. Ce défi humain proposera un véritable crescendo d’artifices mêlant prouesse technique et artistique .

Un lien fort avec la Belgique