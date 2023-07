Sarah Jessica Parker se confie sur son corps: «Je n’aime pas trop me regarder»

Invitée dans l’émission «The Howard Stern Show», Sarah Jessica Parker s’est confiée sur l’image qu’elle a d’elle-même. L’actrice de 58 ans, qui est de retour à l’écran avec la série ‘And Just Like That’, a été interrogée sur le fait de savoir si elle se considérait comme une «belle personne». Elle a répondu: «Je suis présentable. Je n’aime pas trop me regarder, mais je pense que je suis bien».