Secret Story fait son grand retour ? Voici ce que l’on sait

Six ans d’absence

Cela fait six longues années que les fans de l’émission attendent son retour. La dernière saison de Secret story date en effetde 2017. Et voilà qu’elle pourrait faire son retour en 2024! Mais qui pourrait bienanimer le programme arrêté en 2017 après 11 saisons? «TF1 pense à Christophe Beaugrand pour prendre les commandes de ‘Secret Story’, ce qu’il avait déjà fait entre 2015 et 2017», selonLe Parisien.

Une officialisation prochaine?

«C’est bel et bien dans les tuyaux, même si TF1 refuse de le confirmer pour l’instant. La chaîne souhaite un programme plus familial, avec plus de jeu et moins de clash», selon Le Parisien. Le journal annonce même que «l’officialisation n’est plus qu’une formalité et pourrait même arriver le jour du lancement de la nouvelle saison de la ‘Star Academy’, par les mêmes producteurs», c’est-à-dire le 4 novembre prochain. Ça, il faut dire que le succès du retour de la «Star Academy» a bien du motiver la chaîne à ressusciter cet autre programme phare. À suivre!