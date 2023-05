Séquence forte au Festival de Cannes: Johnny Depp ému aux larmes durant une standing ovation (vidéo)

La 76e édition du Festival de Cannes a été officiellement déclarée ouverte mardi soir par Catherine Deneuve, lors d’une cérémonie présentée par sa fille, l’actrice Chiara Mastroianni. Et en guise de film d’ouverture, c’est «Jeanne du Barry» de la réalisatrice française Maïwenn, avec Johnny Depp incarnant le roi Louis XV, qui a été projeté.

Johnny Depp en larmes

C’était la première fois que l’interprète de Jack Sparrow faisait une apparition publique, et il était manifestement très ému de l’accueil que lui a réservé les invités à la cérémonie. En larmes, il n’a cessé de répéter des «Thank you», tout en faisant des signes à droite à gauche autour de lui.

Il n’était pas seul à être ému, puisque Maïwenn était également très touchée à l’issue de la projection. «Je veux partager ce moment avec mon amoureux, avec mon producteur, avec Le Pacte. C’est une production qui a été difficile à financer (…) et je veux partager ce moment avec toute mon équipe à travers la salle», a déclaré la réalisatrice.

