Shakira a désormais une statue de 6 mètres en son honneur : «Elle est raide comme un piquet»

«Elle est raide comme un piquet»

Sur les réseaux sociaux, cette statue de la star planétaire de 46 ans, accusée de plagiat et condamnée en novembre dernierà une amende de plus de sept millions d’euros pour fraude fiscale, a suscité de nombreuses réactions. Tout d’abord, il faut bien l’admettre: contrairement au buste de Cristiano Ronaldo à l’aéroport de Madère, cette statue a été très bien reçue. Les Colombiens et de nombreux fans de Shakira adorent cette œuvre et la trouvent remarquable.

Mais évidemment, on ne peut pas plaire à tout le monde, et encore moins sur les réseaux sociaux. «Elle est plus belle que ça», «On honore les plagieurs et copieurs sans scrupule!», «Les Colombiens n’ont rien à célébrer apparemment», «Heureusement que la statue ne chante pas», «Elle est raide comme un piquet», «Ça me fait rire. J’imagine dans de longues années quand ils vont retrouver la statue dans un état moyen et qu’ils vont croire que c’était quelqu’un au même stade que les statues des dieux et déesses, alors que c’est waka waka», «La gestion des priorités est spéciale en Colombie!», lancent ainsi des internautes francophones sur Facebook et sur X.