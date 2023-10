Siri, jeune femme de 26 ans, se retrouve contrainte de changer de prénom: «Ma vie est devenue insupportable à cause de cela»

Siri Price, une jeune femme de 26 ans, s’est exprimée sur ses difficultés quotidiennes depuis qu’Apple à créer «Siri», son assistance vocale, et encore plus depuis l’arrivée d’une nouvelle mise à jour. La raison? Plutôt que de devoir prononcer les mots «Dis Siri» pour recevoir de l’aide de la part de la technologie, il suffit désormais simplement de prononcer le mot «Siri» pour que l’assistance proposée par Apple s’active automatiquement. Or, comme l’a dénoncé la jeune femme: «Je travaille dans une salle de sport avec beaucoup de monde, donc tout le monde a appris assez vite à ne pas dire «Dis, Siri» quand ils me saluent, sinon il y aurait beaucoup de bips. C’était ennuyeux mais gérable. Maintenant, les gens ne peuvent même plus prononcer mon prénom!».