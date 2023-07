Slimane se fait allumer par certains fans en vacances: «Ça va gâcher ta voix»

«Tu ne montres pas une bonne image de toi»

Mais c’est la deuxième photo qui a suscité de nombreux commentaires de la part de ses fans. En effet, Slimane est photographié en train de fumer une cigarette. Cela a interpellé plusieurs internautes. «Dommage la cigarette gâche la photo…», «Nan sérieux Slimane… TU FUMES 😳😳 Ça va gâcher ta voix, tu en as une si belle…», «Slimane tu sais, tu es homme généreux et très aimable aussi mais je crois que tu ne montres pas une bonne image de toi avec cette ciga dans la bouche», «Mais tu ne devais pas arrêter la cigarette?», «oublie ce que tu as entre les doigts», «je regrette te voir en train de fumer 😢 Quand on pense à Florent Pagny et tous les autres… ce n’est pas un bon exemple!» «Très déçue de te voir avec une cigarette à la bouche», peut-on notamment lire parmi les nombreux commentaires.