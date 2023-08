Soirée aux Jeux d’Hiver, afterwork chez Ginette, week-end à Knokke: Les «riches de Bruxelles» en prennent pour leur grade!

Marie s’infiltre est bientôt de retour à Bruxelles où elle jouera son spectacle le 2 novembre prochain. À cette occasion, l’humoriste et vidéaste française a publié une vidéo qui parlera à beaucoup de Bruxellois et de Bruxelloises.

«Avoir un Mini Cooper, un Range à 30»

Dans celle-ci, Marie épingle une tonne de clichés sur ce qu’elle appelle «les riches de Bruxelles». «Week-end à Knokke-le-Zoute, repas chez Marie Siska, soirée aux Jeux d’Hiver, afterwork des lobbyistes chez Ginette sur la place du Luxembourg, tennis chez David Lloyd, aller à Saint-Gilles pour se mélanger au peuple et faire son bobo à la Maison du Peuple, ramener un gâteau de chez Wittamer, faire chez courses chez Rob», énumère notamment l’humoriste. «Avoir un Mini Cooper, un Range à 30. Merci papa, merci maman», lance-t-elle également.

Les internautes adorent

Dans les commentaires, de nombreux internautes ont apprécié les références et trouvent que la Française a visé juste. «Comment elle peut avoir toutes les refs», «Les clichés sont pour la plupart la réalité à part que la Mini Cooper c’est à 15 ans et la Range à 18», «Je n’aurai pas pu dire mieux», «Merci pour cette carte postale», «Tu as tout compris», peut-on lire entre deux commentaires qui reprennent Marie S’infiltre sur sa prononciation d’Anvers.