Star Academy: ce professeur mythique va faire son retour dans l’émission

Ce samedi, le prime sera particulier pour les élèves de la Star Academy, puisqu’ils seront accompagnés par un orchestre philharmonique de 40 musiciens. Cette annonce, ce sont Marlène Schaff et Lucie Bernadoni qui l’ont faite mardi, à la grande surprise des académiciens. Pour les accompagner, ils verront défiler Slimane, Chimène Badi, Charlotte Cardin, Mika et Nej, rien que ça!

Et ce n’est pas la seule surprise qu’ils auront, puisqu’un professeur mythique de la plus célèbre académie de chant de France fera son grand retour. En effet, Matthieu Gonet sera à la tête de cet orchestre, lui qui a accompagné les élèves entre 2001 et 2008 en tant qu’enseignant et répétiteur.