Star Academy : Hélèna n’assistera pas aux obsèques de sa grand-mère aujourd’hui

Dans le château de la Star Academy, Hélèna est en deuil. C’est rare qu’un tel événement se produise mais la candidate belge a appris ce mardi le décès de sa grand-mère dont elle était très proche. Non seulement, Hélèna ne reverra plus jamais sa «Bonne Maman», mais en plus, elle ne pourra pas lui dire un dernier au revoir lors des funérailles qui se dérouleront ce vendredi 5 janvier en Belgique.