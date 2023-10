Star Academy : À quelle heure et comment voir la quotidienne?

À quelle heure seront diffusées les quotidiennes?

Cette Star Academy signe aussi le retour des quotidiennes diffusées chaque jour à la télévision. L’occasion de suivre de près la vie des académiciens et leurs progrès. Ces émissions seront présentées par Karima Charni et diffusées du lundi au vendredi à 17h25 sur TF1. Attention, le week-end les horaires seront différents: le samedi, ce sera à 17h15 et le dimanche à 16h15.