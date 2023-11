Star Academy: Une séquence où les élèves se moquaient d’Isabelle Adjani a-t-elle été censurée?

«Arrêtez d’être en fou rire, Julien. Vous êtes bêtes»

Visiblement, les élèves de la Star Ac ont eux aussi été interpellés par la prestation et l’attitude d’Isabelle Adjani. Ce dimanche, l’heure était au débrief de ce prime time. La professeure Cécile Chaduteau est revenue avec les candidats sur le duo entre Pierre et Isabelle Adjani. Résultat: il y a eu beaucoup de rires. «Ça ne matchait pas forcément au moment où ça se passait. C’était peut-être un peu brouillon», a analysé Victorien. Julien a quant à lui été pris d’un fou rire lorsque la prof a évoqué la main tendue par Isabelle Adjani et le vent que lui a laissé Pierre. «Il faut être à l’écoute de ce que va faire l’autre quand on est en duo. Arrêtez d’être en fou rire, Julien. Vous êtes bêtes», a analysé Cécile Chaduteau, tout en ne pouvant pas s’empêcher de rire.