Surprise à la RTBF: Tatiana Silva prête à faire son grand retour!

C’est un retour que l’on n’attendait pas spécialement. Nos confrères de Sudinfo affirment qu’à la rentrée, Tatiana Silva sera de retour à la RTBF, tout en continuant son aventure française sur TF1. Chaque week-end, la Belge présente la météo sur la première chaîne française et a su se faire une place dans les cœurs des téléspectateurs. Ce n’est pas tout, puisqu’elle est aussi à la tête de 90’ Enquêtes, rien que ça!

Et si tout se passe comme sur des roulettes en France, la Belge avait continué à mener sa barque en Belgique, avec des chroniques dans «C’est du belge», avant de switcher sur RTL-TVI, où elle présentait le magazine d’enquête «Exclusif». Après trois saisons, Tatiana Silva va quitter la chaîne privée pour revenir sur le service public.

Si l’on ne sait pas encore exactement en quoi consiste l’émission qui sera portée par la présentatrice, il semblerait qu’il tourne autour de l’environnement et du bien-être. Six ans après avoir quitté la RTBF, Tatiana Silva va donc retrouver les couloirs de Reyers, où elle connaît notamment très bien Cathy Immelen et Elodie de Sélys.