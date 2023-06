Tania (Koh-Lanta) touchée par une mystérieuse maladie: comment cela a affecté son aventure?

Elle explique à nos confrères de Télé Star: «Oui, j’ai le syndrome de Raynaud, qui se caractérise par une mauvaise circulation sanguine dans les extrémités de mes membres. Mes mains et mes pieds sont constamment froids, même en été, même lorsqu’il fait 50 degrés, j’ai les mains et les pieds gelés.»

Quelle est cette maladie?

Il s’agit d’une maladie entraînant une insensibilité et un refroidissement de certaines zones du corps dans certaines circonstances. Avec la maladie de Raynaud, les petites artères qui irriguent la peau se contractent de manière excessive en réponse au froid, limitant l’apport en sang dans la zone affectée. Les doigts, les orteils, les oreilles et l’extrémité du nez sont fréquemment touchés, et s’engourdissent et se refroidissent en réaction à des températures basses ou à un stress. Ces symptômes sont souvent accompagnés d’un changement de couleur de la peau.