Taylor Swift bat un nouveau record aux États-Unis

Combats juridiques

Depuis 2019, l’artiste a en effet porté sur la place publique son combat pour récupérer la propriété des enregistrements de ses six premiers albums, après le rachat de son ancienne maison de disques, Big Machine, par le magnat de l’industrie musicale Scooter Braun. Pour cela, elle a tout simplement décidé de réenregistrer de nouvelles versions: après «Fearless (Taylor’s Version)» et «Red (Taylor’s Version)», «Speak Now (Taylor’s Version)» est le troisième d’une série de six. La version originale figure d’ailleurs toujours dans le Billboard 200, classé 67e.