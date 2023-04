Terrible nouvelle dans le monde de la K-Pop: Moonbin est décédé à 25 ans

Des circonstances floues

Le communiqué demande à chacun de «s’abstenir de rapports spéculatifs et malveillants» afin que sa famille puisse lui rendre hommage et l’honorer en paix.

Sur les devants la scène très jeune

Il a rejoint le programme de stagiaires du label Fantagio dès son plus jeune âge et a fait ses débuts avec Astro en février 2016, qui comptait alors six membres.

Plusieurs décès

«Si attristé par la perte de l’une des plus belles âmes jamais rencontrées à travers la musique! Des prières pour sa famille et amis et employeurs et fans!», a écrit quelqu’un sur Twitter réagissant à l’annonce du label Fantagio.