Terrible nouvelle pour cet acteur de The Walking Dead: «Il est atteint d’un cancer à un stade avancé»

Une période d’incertitude

Il a dévoilé qu’Erik Jensen «vient de recevoir un diagnostic de cancer, et c’est une période de grande incertitude pour lui et sa famille». Il a également partagé une cagnotte sur GoFundMe pour aider celui qui incarne le docteur Steven Edwards dans la série.

Sur la page de ladite cagnotte, on peut lire: «Après avoir miraculeusement survécu à un anévrisme cérébral il y a tout juste un an et demi, notre cher Erik Jensen vient d’apprendre qu’il est atteint d’un cancer colorectal de stade IV».

La publication dresse le portrait d’un «père dévoué» et d’un «mari incroyable». «Erik souhaite poursuivre son traitement le plus longtemps possible, mais il doit faire face à des frais médicaux considérables (ticket modérateur, traitements non couverts par l’assurance) et à toutes les dépenses supplémentaires liées à un traitement intensif», peut-on encore lire.