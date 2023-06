Thibaut Courtois révèle les clichés de son somptueux mariage (photos)

Bien loin des polémiques qui l’entourent ces dernières semaines, Thibaut Courtois a épousé Mishel Gerzig ce week-end au Château de la Croix des Gardes, à Cannes. Le couple s’est dit «oui» au cours d’une cérémonie très privée, loin des regards indiscrets, avec leurs quelque 300 invités.

Quelques souvenirs de ce mariage

Mais mardi soir, les jeunes mariés ont tout de même partagé quelques clichés de la cérémonie, pour le plus grand bonheur de leurs fans. On les voit notamment poser au bord de la piscine du Château de la Croix des gardes. Le Diable porte un costume de la maison italienne Dolce & Gabanna, alors que sa femme a choisi une robe toute en sobriété, de la créatrice israélienne (son pays d’origine, ndlr) May Mashiah.

Là où certaines stars font dans le bling-bling, les Courtois sont donc restés d’une sobriété absolue, même si le luxe était de mise: ils ont opté pour une cérémonie avec le coucher de soleil, et accueillaient leurs invités en début de soirée aux portes du château avant de leur faire accéder à la propriété en voiturettes de golf. «Les jardins du parc du château avaient été décorés de bouquets de fleurs blanches, des roses et des pivoines notamment, et des bars avaient été installés au milieu des cyprès pour proposer fontaines de champagne et cocktails aux convives qui pouvaient profiter d’une vue sur la côte d’Azur, la Méditerranée et les Alpes», détaillent nos confrères de Sudinfo.

Une soirée mémorable

Quoi qu’il en soit, les deux tourtereaux ont célébré comme il se doit leur union, avec une soirée jusqu’au bout de la nuit. Le DJ Martin Garrix est passé derrière les platines pour une soirée mémorable. Et si vous nous lisez, vous avez certainement vu que la sœur de Thibaut Courtois ne s’était pas privée d’une petite moquerie à l’égard des Diables rouges… On va mettre ça sur le coup de l’émotion et espérer que l’affaire Thibaut Courtois sera bientôt réglée.