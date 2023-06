Thibaut Courtois se marie en grande pompe près de Cannes (photos)

Les festivités du mariage du gardien de but Thibaut Courtois et de sa fiancée Mishel Gerzig ont débuté dimanche soir dans un bar sur la plage de Cannes, selon des images diffusées sur les réseaux sociaux. Il ne s’agit que de la fête de bienvenue, la cérémonie de mariage et la fête qui l’accompagnera se dérouleront ce lundi dans un lieu qui n’a pas encore été dévoilé. Un peu plus de 300 invités sont attendus, mais ils auraient été priés de garder le secret sur le mariage.

Un «endroit magique»

Néanmoins, de nombreuses informations ont déjà filtré sur les réseaux sociaux et dans les médias. Il faut dire que de nombreux invités ont déjà commencé à poster des photos de la fête XXL sur les réseaux sociaux. Dans une interview accordée Vanity Fair, Thibaut Courtois et Mishel Gerzig ont décrit le lieu de leur mariage comme un «endroit magnifique». «Ce sera une cérémonie privée et romantique, avec une grande fête et de la musique. Il y aura de la danse sur du reggaeton, on adore ça», ont-ils ajouté.