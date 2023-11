Thomas Van Hamme se confie sur sa sexualité: «C’est quelque chose qui s’est réveillé en moi»

Des révélations sur sa sexualité

«C’est quelque chose qui s’est réveillé en moi et qui jusqu’ici était resté éteint. Est-ce que c’est lié au viol que j’ai subi? Ou à ma mère? Je n’en sais rien. Toujours est-il que ça a été une découverte extraordinaire. Je continue d’aimer les garçons, mais j’ai découvert aussi le plaisir d’être dans les bras d’une femme. Est-ce que je suis bi? En fait, on s’en fout. C’est surtout la découverte d’un autre type d’amour. Je veux pouvoir aimer une personne avant son sexe», poursuit-il.

Séparé de son ex

À noter que depuis son retour d’Inde, l’animateur s’est séparé de Jean, le compagnon qu’il avait depuis vingt ans. Mais cela ne veut pas dire que les deux hommes sont désormais en mauvais termes: «Mais il fait toujours partie de ma famille. Il m’a accompagné dans tout ce processus. C’est un être formidable que j’aime profondément. On ne vit plus ensemble, mais on reste proches. On sera toujours là l’un pour l’autre. On est séparés mais inséparables.»