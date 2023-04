Top Chef: César Lewandowski, qui représente la Belgique, «fier» de son parcours

Perte de repères et de réflexes

César confie avoir été content de se mesurer à Danny «mais j’avoue que c’était difficile de revenir dans le concours quelques semaines après avoir été éliminé (…). En revenant dans Top Chef, je me suis rendu compte que je n’avais plus mes repères et mes réflexes. Pour moi, il était un peu trop tard. Je n’étais plus dans l’énergie et la concentration du début. Danny avait un avantage sur moi à ce niveau-là. Mais il mérite totalement sa victoire ».