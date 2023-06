Tori Spelling et Dean McDermott annoncent leur divorce... ou pas

Divorcera ou divorcera pas ? Après 18 ans de mariage, le couple formé par Tori Spelling et Dean McDermott semble plus que jamais en péril. En effet, si, depuisdes années,la star de la série culte «Berverly Hills» et son mari, parents de cinq enfants, rencontrent de grandes difficultés dans leur couple, notamment en raison des infidélités de Dean, un point de non-retour semble être atteint.

Divorce annoncé... ou pas

Et il semble que la thérapie que suivait le couple n’a pas fait de miracles puisque Dean McDermott a annoncé samedi passé sur Instagram que lui et sa femme avaient décidé de divorcer. «C'est avec une grande tristesse et un cœur très très lourd qu'après 18 ans ensemble et 5enfants incroyables, Tori Spelling et moi avons décidé de prendre des chemins séparés, pour débuter une nouvelle aventure par nous-mêmes», a-t-il ainsi écrit sur le réseau social.