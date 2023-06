TPMP: Évelyne Thomas rejoint les chroniqueurs, d’autres vont quitter le navire

«Je suis très très heureux de les accueillir»

Et justement, il y aura des nouvelles têtes dans l’équipe. L’animateur a annoncé au Parisien l’arrivée dans la bande de Evelyne Thomas («C’est mon choix» et de Alex Goude («La France a un incroyable talent»). «Je suis très très heureux de les accueillir, je vous le dis franchement. Évelyne je l’aime depuis des années et sachez qu’en plus elle m’a toujours aidé quand j’étais au fond du trou. Elle était là pour moi», a déclaré Hanouna.