Travis Scott ne sera pas poursuivi au pénal pour la tragédie mortelle lors de son concert

Chaos mortel

Le 5 novembre 2021, le rappeur américain de 32 ans à la renommée internationale se produit lors de la troisième édition du festival Astroworld, co-organisé par la star à Houston, sa ville natale. Le festival immense accueille plus de 50.000 festivaliers dans un immense complexe, le NRG Park. Lors du concert, aux alentours de 21h, le célèbre rappeur Drake fait une entrée surprise sur scène. S’en suit un mouvement de foule , une partie du public se pressant vers le devant de la scène. Dans la panique, des spectateurs s’effondrent et perdent connaissance, tandis que d’autres sont victimes d’un arrêt cardiaque ou piétinés. À l’issue du concert chaotique, ce sont dix personnes qui ont perdu la vie dont un enfant de 9 ans.

Plaintes pour manque de sécurité

Par la suite, il a été reproché au rappeur d’avoir continué son concert comme si de rien n’était. De nombreuses plaintes ont été déposées contre les organisateurs du festival, dont la sécurité laisse perplexe, Travis Scott, les promoteurs, les responsables du site de l’Astroworld et quelques sociétés liées à l’événement. «Il est tragique que dix personnes innocentes aient été tuées alors qu’elles voulaient profiter d’une soirée de musique et de divertissement», a communiqué la procureure du comté de Harris. «Mais une tragédie n’est pas toujours un crime et une mort n’est pas toujours un homicide».