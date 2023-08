«Trop talentueux et beaucoup trop jeune pour nous quitter si tôt»: pluie d’hommages suite au décès d’Angus Cloud, acteur d’«Euphoria»

Triste nouvelle pour les fans de la série «Euphoria», l’acteur Angus Cloud qui incarnait l’un des personnages principaux de la série nous a quittés. Si la cause de sa mort est encore inconnue, on sait de source proche que l’acteur luttait pour sa santé mentale. Selon TMZ, la mère du jeune homme de 25 ans aurait appelé les secours ce lundi mentionnant une «overdose possible». Les urgentistes n’ont malheureusement rien pu faire pour le sauver.

Pluie d’hommages

Révélé dans la série à succès «Euphoria» où il incarnait un dealer sombre en même temps que sympathique, Angus Cloud laisse de nombreux proches dans la tristesse. La chaîne HBO qui diffuse la série a très vite réagi sur Instagram: «Nous sommes incroyablement tristes d’apprendre la mort d’Angus Cloud. Il était immensément talentueux et aimé de la famille HBO et d’Euphoria. Nous exprimons nos profondes condoléances à ses amis et sa famille en cette période difficile».

Le créateur d’«Euphoria», Sam Levinson, salue quant à lui le talent du jeune homme avec un vibrant message. « Il n’y avait personne comme Angus. Il est trop spécial, trop talentueux et beaucoup trop jeune pour nous quitter si tôt. Il luttait aussi, comme beaucoup d’entre nous, contre les addictions et la dépression. J’espère qu’il savait combien de cœurs il a touché. Je l’aimais et l’aimerai toujours. Qu’il repose en paix et que Dieu bénisse sa famille».