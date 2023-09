Un ex-ministre belge remporte un concours de drag queen

On le sait, les concours de drag queen ont la cote ces derniers temps! Que ce soit en Belgique francophone avec «Drag Race Belgique» ou en France avec «Drag Race France». Mais saviez-vous que les Flamands ont également leur propre concours? Et surtout qu’un ancien ministre belge y a brillé? On vous explique!

Diffusée sur VTM, l’émission «Make Up Your Mind» est un concours au cours duquel cinq célébrités flamandes se présentent incognito face aux téléspectateurs ainsi qu’à un jury de personnalités. Déguisés en drag queens, les candidats s’affrontent tout au long de l’émission dans diverses épreuves. Et bien que méconnaissable, l’un d’entre eux a particulièrement brillé sur scène, remportant même le concours. Il s’agit de… Sammy Mahdi! Non, vous ne rêvez pas! L’ancien secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration et actuel président du CD&V a ébloui tout le monde avec son maquillage, sa perruque, ses faux-cils, sa langue bleue et ses talons aiguilles.