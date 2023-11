Un nombre d’élèves qui fait toujours parler et les dates de la tournée dévoilées, voici les dernières infos à J-1 avant le lancement de la Star Academy

On peut dire que la Star Academy aura déjà fait couler beaucoup d’encre avant même son lancement! Pour rappel, à partir de ce samedi 4 novembre, le célèbre télécrochet musical revient pour une onzième saison sur TF1. Et, ces derniers jours, le nombre d’élèves que comptera cette nouvelle promotion était sur les lèvres de tous les fans du programme.

Plusieurs candidats évincés

Mais si depuis plusieurs jours donc, tout le monde s’attend à découvrir 13 candidats sur le prime d’ouverture, selon certains internautes, il se pourrait bien qu’ils soient en réalité 14! Des images du château ont en effet fuité sur les réseaux sociaux et sur l’une d’entre elles, on découvre le tableau des évaluations qui semble comporter 14 étiquettes. 14 étiquettes pour… 14 noms? C’est ce qu’imaginent certains fans.

Les dates de la tournée déjà dévoilées

Qu’ils soient 13 ou 14, les plus chanceux d’entre eux partiront cette année, comme c’était le cas à l’époque, en tournée dans toute la France et… en Belgique. Et les dates de cette fameuse tournée sont déjà connues! Entre le 9 mars et le 27 avril 2024, les académiciens se rendront au total dans 19 villes dont une belge puisque la troupe performera à Forest National (Bruxelles) le samedi 6 avril prochain. Si le prime de demain vous donne déjà des envies, sachez que le prix des places de la tournée varie entre 45 et 69 €.