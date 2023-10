«Un partenariat qui dure toute la vie»: Jada Pinkett Smith révèle pourquoi elle ne divorcera pas de son mari, Will

Cela fait donc sept ans qu’ils nous cachaient un grand secret! Mais ce mercredi 11 octobre, l’heure de la vérité a sonné pour le couple formé par Jada et Will Smith. L’épouse de l’acteur et rappeur américain a en effet choisi cette date-là pour révéler publiquement qu’elle et son mari étaient séparés depuis 2016. Une révélation très étonnante, surtout quand on repense à l’affaire de la gifle aux Oscars. Souvenez-vous, Will Smith avait alors frappé, en pleine cérémonie, Chris Rock car ce dernier avait fait une blague sur l’alopécie de sa femme.