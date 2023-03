Un présentateur de TF1 aurait consommé de la cocaïne à l’antenne: «Une petite ligne…» (vidéo)

Le nom de Jean-Claude Bourret ne vous dit peut-être rien, mais il a présenté les journaux télévisés de TF1 entre 1975 et 1987 et est donc une légende du petit écran et plus particulièrement de la première des chaînes française. Ce mardi, il était l’invité de l’émission «Chez Jordan», sur C8, l’occasion pour lui de revenir sur sa carrière.